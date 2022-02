Jared Kushner nominé pour le prix Nobel en tant que négociateur des accords d'Abraham

"Les accords d'Abraham [...] font du Moyen-Orient un endroit plus sûr et plus prospère"

L'ancien conseiller de la Maison Blanche et gendre de Donald Trump, Jared Kusher, a été nommé pour le prix Nobel pour son travail en tant que négociateur principal des accords d'Abraham.

Ces accords - une série d'accords de normalisation révolutionnaires entre Israël, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc et Bahreïn - figurent parmi les réalisations les plus importantes de l'ancien président Trump en matière de politique étrangère.

La nomination a été soumise par le représentant de Long Island, Lee Zeldin - qui a également nommé l'adjoint de Kushner, Avi Berkowitz.

"Les accords d'Abraham, signés en 2020, représentent la percée diplomatique la plus importante entre Israël et les nations arabes depuis des décennies", a écrit M. Zeldin dans sa nomination, dont une copie a été obtenue par le quotidien New York Post.

"Dans le contexte d'un conflit séculaire et de la pandémie de Covid-19, de tensions croissantes et de l'influence grandissante de l'Iran, Kushner et Berkowitz ont réussi à réunir les dirigeants régionaux, et à forger des alliances régionales mieux à même de contrer l'influence maléfique de l'Iran", a-t-il affirmé.

MM. Kushner et Berkowitz ont également été nominés pour le prix l'année dernière par l'ancien avocat de Donald Trump, Alan Dershowitz.

Jared Kushner a surtout fait profil bas depuis que lui et Ivanka Trump ont quitté la Maison Blanche après que Donald Trump a été battu par le président Joe Biden aux élections de 2020.

Le couple a depuis déménagé à Miami où il dirige Affinity Partners, une société d'investissement mondiale de 3 milliards de dollars.

"Grâce aux dirigeants visionnaires et aux efforts de millions d'Israéliens et d'Arabes, les accords d'Abraham continuent de se renforcer, faisant du Moyen-Orient - et du monde - un endroit plus sûr et plus prospère", a réagi M. Kushner au média américain.