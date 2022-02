"Nous sommes aux côtés de l’Ukraine" (président de la Lettonie à i24NEWS)

"C’est la Russie qui a envahi et annexé une partie du territoire ukrainien"

"Nous avons envoyé des équipements militaires en Ukraine. Nous sommes aux côtés de l’Ukraine" a déclaré Egils Levits, président de la République de Lettonie dans Malard en liberté sur i24NEWS.

"Je vois qu’il y a un problème, alors que la Russie veut revenir au temps précédent de l’empire soviétique. Mais le monde démocratique est toujours en faveur de ce nouvel ordre international. Et j’en suis également en faveur car un tel ordre international garantit la paix du monde", a-t-il affirmé.

Interrogé sur la volonté politique de l’Union Européenne de créer une "Europe de la défense", le président letton répond qu'"il faut d’abord voir ce qui a divisé l’Europe".

Alors que la Lettonie a intégré l’Otan en 2004, Egils Levits revient sur les relations qu’entretiennent son pays et la Russie depuis son adhésion: "depuis 2004, nous sommes membre autant de l’OTAN que de l’Union Européenne et nous nous sentons davantage en sécurité, bien plus qu’auparavant. La Russie n’est pas d’accord avec ces développements et ils essaient avec leurs comportements agressifs de changer l’état des choses. Mais nous sommes très fermes dans la défense de nos valeurs et de notre ordre démocratique".

Selon Egils Levits, "c’est toujours un problème pour les grands empires de quitter leurs colonies. Les colonies et les empires étaient l’avenir du XIXème siècle mais cela ne correspond plus au XXème ni au XXIème !"

"La Russie a pris une partie des territoires de la Géorgie, la Crimée et le Donbass en Ukraine. Ils menacent à nouveau l’Ukraine. Ce n’est pas l’Ukraine qui a pris des territoires à la Russie. C’est la Russie qui a envahi et annexé une partie du territoire ukrainien. Nous ne pouvons pas accepter cela, car nous sommes engagés à respecter le droit international qui est la base de la paix dans le monde", a poursuivi le président de la Lettonie sur i24NEWS.

Egils Levits a apporté son soutien à l’Ukraine: "la Lettonie fait preuve de solidarité avec l’Ukraine. Nous avons envoyé des équipements militaires en Ukraine, avec l’Estonie, la Lituanie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nous sommes aux côtés de l’Ukraine. Nous rejetons toute agression quelle qu’elle soit contre un état souverain et indépendant".

"L’ordre basé sur le droit international est de l’intérêt de tous les pays du monde, y compris la Lettonie et la Russie", a conclu le président en envoyant un message au président russe Vladimir Poutine.

