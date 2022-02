La cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi en visite en Israël

"Notre 1ère étape sera en Israël pour souligner nos valeurs démocratiques partagées, notre sécurité mutuelle"

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, conduit ce mercredi une délégation du Congrès à Jérusalem où elle exprimera notamment ses inquiétudes "sur la sécurité, l'économie et la gouvernance".

"Alors que les menaces à la démocratie deviennent de plus en plus alarmantes et urgentes, les dirigeants américains restent déterminés à faire progresser la sécurité et la stabilité, la prospérité économique et la gouvernance démocratique dans le monde", a déclaré Mme Pelosi, selon un communiqué publié mardi.

La cheffe démocrate, accompagnée de plusieurs membres de son parti - aucun représentant républicain ne sera présent - entame une tournée qui la mènera en Europe - Allemagne et Royaume-Uni - après une première étape en Israël.

"Notre première étape sera en Israël, pour souligner nos valeurs démocratiques partagées et notre sécurité mutuelle", a-t-elle affirmé.

"Nous rencontrerons les dirigeants d'Israël et ceux de la communauté civique pour discuter des perspectives d'une solution à deux États (au conflit israélo-palestinien) et de la sécurité régionale", a-t-elle ajouté.

La haute responsable sera ainsi accueillie à la Knesset (Parlement israélien) où elle rencontrera le Premier ministre Naftali Bennett tout juste de retour de Bahreïn, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Benny Gantz et Yaïr Lapid.

Nancy Pelosi se rendra également à la résidence présidentielle à Jérusalem où l'attendra le chef de l'Etat Isaac Herzog.

Aucune rencontre n'est pour l'heure prévue avec le chef de l'opposition et ancien Premier ministre, Benyamin Netanyahou.