Nucléaire iranien: plus que quelques "jours" pour conclure à Vienne ou basculer dans la "crise" (Paris)

L'Iran n'a plus que quelques "jours" pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire ou déclencher une "grave crise" de prolifération, a averti mercredi le chef de la diplomatie française. "Plus on avance, plus l'Iran accélère ses procédures nucléaires, moins il y a d'intérêt pour les parties à rejoindre le JCPOA (accord de 2015), donc on est rendu au point de bascule, là maintenant", a déclaré Jean-Yves Le Drian devant le Sénat. "Ce n'est pas une question de semaines, c'est une question de jours", a-t-il insisté, tout en soulignant qu'un accord était à "portée de main". Les pourparlers de Vienne visent à ramener Washington à l'accord nucléaire de 2015, notamment par la levée des sanctions contre l'Iran, et à garantir le plein respect par Téhéran de ses engagements. Les autres signataires de l'accord, les Européens (France, Allemagne, Royaume-Uni), la Chine et la Russie, de même que les Etats-Unis qui en sont sortis en 2018, ont "trouvé une convergence" pour conclure à Vienne, a souligné Jean-Yves Le Drian. "Il faut (maintenant) des décisions politiques de la part des Iraniens", a martelé le ministre français des Affaires étrangères. "Ils ont devant eux un choix très clair : ou bien ils déclenchent une crise grave dans les jours qui viennent, on pourrait s'en passer, ou bien ils acceptent l'accord qui respecte les intérêts de toutes les parties, et singulièrement les intérêts de l'Iran", a-t-il ajouté. L'accord offrait un allégement des sanctions à Téhéran en échange de restrictions sur son programme nucléaire, mais les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement en 2018 sous le président de l'époque, Donald Trump. Ils ont parallèlement rétabli de lourdes sanctions économiques, incitant l'Iran à commencer à revenir sur ses engagements.