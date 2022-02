Le Fonds national juif signe un accord avec le Tchad pour une coopération sur le réchauffement climatique

"Cette coopération favorisera et mettra en œuvre la coopération technique"

Le Fonds national juif (KKL-JNF) a accepté de signer un protocole d'accord avec le Tchad pour promouvoir la coopération sur le réchauffement climatique.

Le Tchad "connaît de nombreux défis agricoles et écologiques survenant à l'intérieur de ses frontières", selon le KKL-JNF.

"Cette coopération favorisera et mettra en œuvre la coopération technique, le partage des connaissances et le renforcement des capacités entre le KKL-JNF et la République du Tchad."

L'accord devrait se concentrer spécifiquement sur les domaines des ressources en eau, de l'exploitation des fôrets et de la lutte contre la désertification.

En 2020, le ministère tchadien des Affaires étrangères avait démenti tout projet d'ouverture d'une mission diplomatique à Jérusalem.

Ce démenti faisait suite à un rapport de Channel 12 publié plus tôt, selon lequel le Tchad aurait fait part de son intention d'ouvrir une mission diplomatique officielle à Jérusalem d'ici un an.