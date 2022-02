La marine israélienne salue le "partenariat stratégique" à l'issue d'un exercice de la marine américaine

"Cet exercice conjoint démontre notre détermination à protéger le droit et l'ordre international"

La marine israélienne a terminé sa participation au grand exercice IMX de la marine américaine, auquel des dizaines de pays ont pris part, y compris certains avec lesquels Israël n'a pas de liens officiels.

C'était la première fois qu'Israël participait à cet exercice maritime international, alors qu'il coopère de plus en plus avec le commandement central de l'armée américaine et sa cinquième flotte, qui opère dans les voies navigables autour du Moyen-Orient.

"La participation de la marine à l'exercice américain démontre le renforcement du lien entre nos flottes, basé sur la puissance, l'apprentissage mutuel et le partenariat stratégique. Nous coordonnons et travaillons ensemble avec nos partenaires américains pour prévenir la terreur dans le domaine maritime et renforcer la sécurité des eaux de la région", a déclaré le chef de la marine israélienne David Salama dans un communiqué.

Le chef de la cinquième flotte américaine, l'amiral Brad Cooper, qui a rencontré le mois dernier M. Salama, le ministre de la Défense Benny Gantz et le Premier ministre Naftali Bennett, a lui aussi salué les liens croissants entre les deux marines.

"Cet exercice conjoint démontre notre détermination à protéger le droit et l'ordre international. Il s'agit d'une occasion spéciale d'étendre notre interopérabilité alors que nous renforçons nos liens navals", a affirmé M. Cooper.

Lors de l'exercice IMX, la marine israélienne a précisé s'être entraînée avec la 5e flotte, simulant la neutralisation de mines navales, des opérations de recherche et de sauvetage en surface et sous l'eau, ainsi que d'autres exercices en mer.