Ukraine: des envoyés israéliens dans les pays frontaliers préparent le terrain pour une éventuelle évacuation des ressortissants

En cas d'escalade avec la Russie, l'espace aérien ukrainien sera fermé et il sera difficile de quitter le pays

Des diplomates israéliens en poste dans les pays limitrophes de l'Ukraine - Hongrie, Pologne, Slovaquie, Roumanie et Moldavie - examinent les points de passage frontaliers et rencontrent les responsables des postes pour discuter d'une éventuelle évacuation terrestre des Israéliens et des Juifs ukrainiens en cas d'invasion russe.

La section consulaire d'Israël à Kiev a ouvert ce dimanche exceptionnellement afin de fournir des services aux ressortissants qui cherchent à quitter le pays.

Peu de citoyens se présentent et selon le ministère des Affaires étrangères, ceux qui souhaitaient quitter le pays l'auraient déjà fait.

Selon une évaluation de la situation du bureau dirigée par le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, en cas d'escalade avec la Russie, l'espace aérien ukrainien sera fermé et il sera difficile de quitter le pays. Le ministère continue également d'évaluer la possibilité de déplacer temporairement l'ambassade dans la ville occidentale de Lviv.

Selon la chaîne américaine CBS, Les forces russes à la frontière ukrainienne auraient reçu l'ordre de procéder à une invasion de l'Ukraine.

Dans le même temps, les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine sont convenus de tout faire pour aboutir rapidement à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et de privilégier la voie diplomatique, a annoncé l'Élysée, pour qui "chaque jour sans guerre est un jour gagné".