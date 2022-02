Israël et le Maroc signent un accord de coopération économique et commerciale

Les deux pays veulent quadrupler leurs échanges commerciaux

Le Maroc et Israël ambitionnent de quadrupler leurs échanges commerciaux pour les porter à plus de 500 millions de dollars par an, a indiqué lundi la ministre israélienne de l'Economie lors d'une visite au royaume destinée à renforcer la coopération économique bilatérale.

"Le niveau d'échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, qui s'élève aujourd'hui à 130 millions de dollars par an n'est pas suffisant, il faut très rapidement arriver à 500 millions de dollars par an, et même aller au-delà", a déclaré la ministre israélienne Orna Barbivai à la presse, suite à la signature d'un accord de coopération économique et commercial avec le ministre marocain de l'Industrie Ryad Mezzour.

L'accord prévoit notamment des discussions pour la création de zones industrielles qualifiées au Maroc, la coopération entre le secteur privé des deux pays et l'échange d'expertise dans le domaine de l'innovation, a pour sa part détaillé M. Mezzour.

Il a également fait part des secteurs à "fort potentiel d'investissement" dont le secteur numérique, l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et l'industrie pharmaceutique.

Selon Mme Barbivai, "l'accord de coopération économique est conçu pour favoriser la croissance économique et la prospérité d'Israël et du Maroc. En travaillant ensemble, nous réaliserons le potentiel économique latent des relations bilatérales, augmenterons la portée des échanges commerciaux et renforcerons la coopération technologique parallèlement au rapprochement entre les peuples."

"Après avoir repris leurs relations diplomatiques il y a un an, le Maroc et Israël ont aujourd'hui jeté les bases d'un partenariat innovant et à multiples facettes. Ce jour marque une nouvelle étape au cours de laquelle nous nous engagerons ensemble dans un partenariat intensif, productif et bénéfique pour les deux parties", a déclaré M. Mezzour.

Le ministre de la défense Benny Gantz a effectué une visite au Maroc en novembre, signant un pacte de sécurité qui a suscité la colère du voisin et rival marocain, l'Algérie, et des Palestiniens.

Israël et le Maroc avaient initialement établi des relations dans les années 1990, mais Rabat les a rompues au début de la deuxième intifada palestinienne en 2000.

La coopération s'est rapidement développée depuis que les liens ont été rétablis dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis à la fin de l'année 2020.