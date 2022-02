L'US Navy va créer une force opérationnelle de drones au Moyen-Orient avec des alliés régionaux

Le lancement du dispositif de surveillance est prévu en 2023

La 5e flotte de la marine américaine basée au Moyen-Orient a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle flotte conjointe de drones avec des nations alliées pour patrouiller dans les eaux instables de la région, alors que les tensions avec l'Iran sont à leur comble.

Le vice-amiral Brad Cooper, qui dirige la 5e flotte, a déclaré à l'Associated Press que 100 drones, à la fois navigants et submersibles, multiplieraient considérablement les capacités de surveillance de la marine américaine, lui permettant de garder un œil sur les eaux cruciales pour le flux du pétrole et du transport maritime mondial.

Le commerce en mer a été pris pour cible ces dernières années, en raison de l'effondrement de l'accord nucléaire entre Téhéran et les puissances mondiales.

"En utilisant des systèmes sans pilote, nous augmentons nos capacités d'observation. Ils sont très fiables et suppriment le facteur humain", a déclaré M. Cooper en marge d'un salon de la défense à Abou Dhabi, ajoutant que ces systèmes sont "le seul moyen de combler les lacunes actuelles".

M. Cooper a affirmé qu'il espérait que la force de drones utilisant l'intelligence artificielle serait opérationnelle d'ici l'été 2023.

La 5e flotte basée à Bahreïn opère dans le détroit d'Ormuz, l'étroite embouchure du golfe Persique par laquelle transite 20% de tout le pétrole.

Elle s'étend également jusqu'à la mer Rouge, près du canal de Suez, la voie navigable d'Égypte reliant le Moyen-Orient à la Méditerranée, et du détroit de Bab el-Mandeb, au large du Yémen.