Accord sur le nucléaire iranien: les États-Unis rejettent les critiques de Naftali Bennett

"Nous pensons que la diplomatie est le meilleur moyen d'atteindre notre objectif"

L'administration Biden a rejeté lundi les critiques du Premier ministre Naftali Bennett concernant un éventuel accord sur le nucléaire iranien.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré au site Walla que lorsque les États-Unis ont quitté l'accord sur l'Iran, les hauts responsables de la défense israélienne avaient affirmé que c'"était une erreur".

"Nous ne pouvons pas faire la même erreur une autre fois et repousser une autre opportunité de progrès diplomatique", a affirmé le porte-parole.

"Nous pensons que la diplomatie, parallèlement à la coordination avec nos alliés dans la région, est le meilleur moyen d'atteindre notre objectif", a-t-il ajouté en refusant de donner plus de détails sur le contenu des discussions.

M. Bennett a déclaré dimanche que l'accord émergent avec l'Iran "créera probablement un Moyen-Orient plus violent et plus instable", et que l'Iran utiliserait les actifs financiers libérés pour cibler Israël.

Le chef du gouvernement israélien a ainsi juré que l'Etat hébreu "n'accepterait pas l'Iran comme un État du seuil nucléaire."

Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a affirmé sur i24NEWS que "le nouvel accord était encore pire que le précédent".