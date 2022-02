Ukraine: condamnation à l'ONU des actions de la Russie, les Etats-Unis et les Européens promettent de nouvelles sanctions

"Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel"

L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité ont condamné lundi lors d'une réunion d'urgence la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des républiques sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine et l'ordre du président Vladimir Poutine d'y déployer des troupes, Moscou assurant demeurer "ouvert à la diplomatie".

"Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix", a réclamé la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo.

Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie mardi en réponse aux décisions et actions de Moscou. "Nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires pour cette annonce", a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

Les diplomates américains encore en Ukraine ont par ailleurs été déplacés en Pologne pour des "raisons de sécurité", a annoncé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va lui présider mardi matin une réunion de crise concernant la situation en Ukraine pour décider d'un "important paquet de sanctions", a déclaré un porte-parole du dirigeant britannique.

Emmanuel Macron a pour sa part condamné la décision de Vladimir Poutine et réclamé des "sanctions européennes ciblées" contre Moscou.

Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont condamné les agissements de la Russie, à l'instar de la France, de la Norvège ou de l'Irlande, dont l'ambassadrice, Geraldine Byrne Nason, a vivement critiqué Moscou. "Les actions unilatérales de la Russie ne font qu'exacerber les tensions", a-t-elle lancé.

La Chine s'est distinguée de ses partenaires en ne condamnant pas explicitement la Russie.

"Tous les pays doivent résoudre les différends internationaux par des moyens pacifiques conformément aux buts et principes de la Charte des Nations unies", s'est limité à dire l'ambassadeur chinois, Zhang Jun, en appelant toutes les parties à "faire preuve de retenue".