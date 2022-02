Israël peut devenir un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique, estime John Kerry

"Israël pourrait être extraordinairement utile pour aider les autres pays de la région"

"Israël pourrait jouer un rôle clé dans les efforts régionaux de lutte contre le changement climatique", a déclaré mercredi l'envoyé américain pour le climat, John Kerry, au quotidien Haaretz en faisant l'éloge de la "remarquable capacité d'innovation" de l'Etat hébreu.

"Israël pourrait être extraordinairement utile pour aider les autres pays de la région" à développer "des pratiques agricoles écologiquement durables", a-t-il affirmé dans une interview diffusée lors de la conférence israélienne sur le changement climatique à Jérusalem.

M. Kerry a également cité la position d'Israël en tant que "puissance technologique", en soulignant un accord récent négocié par les Émirats arabes unis et les États-Unis, dans lequel la Jordanie et Israël ont convenu d'échanger de l'eau dessalée et de l'énergie solaire renouvelable.

"Je pense donc qu'Israël pourrait jouer un rôle clé à cet égard et ce que nous devons faire ici, c'est accroître l'ambition de chaque pays de la région de réduire ses émissions", a-t-il ajouté.

Au cours de l'entretien, l'ancien secrétaire d'État de l'administration Obama a affirmé que le monde ne dispose que d'une décennie pour éviter les pires effets du changement climatique, mais que la crise peut être résolue avec une "volonté politique suffisante".

Lors de la conférence sur le climat organisée par Haaretz, la ministre de la protection de l'Environnement, Tamar Zandberg, a promis de faire adopter une "loi sur le climat" d'ici l'été prochain.

"Nous menons actuellement des discussions intensives sur la loi climatique avec les ministères du gouvernement", a-t-elle déclaré.