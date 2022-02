"Je n'aurais pas signé l'accord nucléaire qui se profile à Vienne" (ex-directeur adjoint de l'AIEA sur i24NEWS)

"Il est temps que les inspecteurs de l'AIEA opèrent comme il faut en Iran"

L’ancien directeur adjoint de l’AIEA, le Dr Olli Heinonen, était l’invité cette semaine de Matthias Inbar dans le magazine Défense pour une interview exclusive et sans langue de bois, à propos du programme nucléaire iranien, et de l’accord qui se profile à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances.

Etes-vous surpris de ce "trou noir" du renseignement concernant les nouvelles installations nucléaires iraniennes ?

En 2010, l'Iran a annoncé via Fereydoon Abbasi Davani et Ali Akbar Salehi qu'ils avaient à l'esprit dix localisations différentes pour ériger des sites d'enrichissement d'uranium nouvelle génération, mais qu'ils n'avaient pas encore choisi l'endroit pour les construire. Nous savons aujourd’hui que les constructions ont commencé, l'une dans la région de Natanz et la seconde à Ispahan, mais savons-nous ce qu'il y a ou ce qu’il y aura à l'intérieur ? A ce stade, la réponse est non.

Selon les termes du nouvel accord qui ont fuité dans la presse, les inspecteurs de l’AIEA ne seront pas autorisés à visiter les nouvelles installations nucléaires iranienne. Est-ce justifié, selon vous, ou est-ce un non-sens ?

Nous avons besoin d'avoir à l'esprit deux données. Le premier outil d'inspection est le fameux JCPOA impliquant certaines restrictions concernant le rôle des inspecteurs. Le second outil de l'agence est le NPT, l'outil légal de l'AIEA. Sous cette juridiction, les inspecteurs ont tous les droits, personne ne peut les bloquer si leur requête est justifiée. Il est donc important d'avoir une vue d'ensemble et ne pas se concentrer uniquement sur le JCPOA. S'il y a du matériel nucléaire, ou un site nucléaire, c'est à l'agence atomique sous le mandat de ce fameux NPT de l'inspecter.

Contrairement à l’ancien directeur du Mossad qui affirme qu’il faudra encore plusieurs mois à l’Iran avant d’atteindre le seuil nucléaire, vous affirmez qu’il s’agit d’une question de semaines ou de quelques mois à peine.

Oui, car nous avons constaté un changement radical par rapport à 2015 lorsque l'accord du JCPOA a été signé. Et ce sous deux aspects. Tout d'abord, l'Iran dispose désormais de beaucoup plus de sites de nouvelles centrifugeuses qui fonctionnent parfaitement. Elles sont capables d'enrichir de l'uranium à un taux élevé. Les Iraniens savent donc comment procéder. Le seuil nucléaire pourrait ainsi être atteint au bout de 4 à 6 mois si les restrictions du JCPOA sont reconduites pour le nouvel accord.

Mais la grande différence réside dans le programme balistique de l'Iran. Nous l'avons observé dans les archives iraniennes de Téhéran et celles "extraites" par Israël. Les archives ont clairement montré que l'Iran avançait à grand pas vers un dispositif nucléaire très perfectionné. Jusqu'à quel stade ont-ils poursuivi leur avancée à ce jour ? Nous ne le savons pas. Ils construisent des sites sur lesquels ils produisent des ogives à tête nucléaire ou leurs composants et font tourner ces sites à plein régime. Nous savons que certains de ces sites ont été démantelés, et que d'autres fonctionnent toujours. Mais les avons-nous tous inspectés ? Non, je ne le pense pas !

Le dernier point est ce que l'on appelle les véhicules de missiles à rentrée multiple, les MIRV, qui concernent en premier lieu les missiles intercontinentaux. Le système a d'abord été conceptualisé pour trois missiles. Mais aujourd'hui, ils disposent de systèmes de missiles plus modernes, dont certains missiles à propergol solide. Vous comprenez donc que la situation a changé depuis 2015. Si vous mettez ensemble ces trois éléments dont je viens de parler et qui ne peuvent être dissociés - les nouvelles centrifugeuses, le programme balistique et les nouveaux systèmes de missiles intercontinentaux - combinés au fait que l'Iran pourrait accélérer son programme d'enrichissement d'uranium à un taux élevé, il est à craindre que le pays ne soit en mesure de produire en masse des composants de missiles nucléaires. Donc si l'Iran continue à ce rythme, la communauté internationale n'aura que quelques mois à peine pour stopper son programme. Le moment est critique pour qu'elle agisse. Regardons et comparons avec la crise en Ukraine. Comment la communauté internationale peut-elle stopper cette crise ? Pour répondre à cette question, j'en pose une autre : savons-nous où se situent toutes les forces militaires ? C'est cela la vraie question. Dans cet ordre d'idées, on comprend que le nouvel accord du JCPOA doit être redessiné d'une manière totalement différente.

Certains experts nucléaires comme David Albright affirment que la communauté internationale n’a quasiment rien fait des archives dérobées par le Mossad en Iran. Confirmez-vous cela ?

Je ne le confirme pas totalement mais je dois reconnaître malheureusement que c'est un début très lent ! Au sein des membres de l'AIEA, certains disent que c'est de l'histoire ancienne et qu’il n’y a pas de raison de s'en soucier. Ils disent : "Oh mais c'était il y a une vingtaine d'années, ce n'est plus d’actualité." Mais je pense qu'il n’est pas approprié de dire une telle chose car nous ne savons pas où en est l'Iran aujourd'hui. Nous savons, par l'intermédiaire des membres de l'AIEA, que certains matériaux nucléaires n'ont pas été déclarés ou révélés. Des inspecteurs ont trouvé des particules nucléaires dans les sites censés être inspectés sous l'accord du JCPOA. L'Iran doit donner des explications et fournir l'accès à ces matériaux. Nous devons utiliser tout ce qui est entre nos mains, y compris l'intégralité du fameux protocole NPT dont j'ai parlé plus tôt. Il est temps que les inspecteurs de l'AIEA opèrent comme il faut !

Selon les termes de l’accord qui pourrait être signé, l’Iran aurait la possibilité d’enrichir de l’uranium autant qu’il le souhaite dès 2025. Est-ce qu’il ne sera alors pas déjà trop tard ?

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'accepter ces conditions. Je suis d’avis d’adopter une approche différente. Je suggère que les partenaires du JCPOA se penchent plus profondément sur le programme nucléaire iranien, et qu'ils ne se contentent pas d'appliquer de manière automatique telle ou telle levée de restrictions. Pourquoi les Iraniens auraient-ils besoin d'un uranium enrichi à un tel niveau ? C'est de la foutaise. Il y a encore un stock énorme datant de la guerre froide aux mains des États qui l'avaient produit. Il n'y a donc aucune raison que l'Iran produise une goutte de plus d'uranium enrichi à ce niveau !

Pourriez-vous apposer votre signature sur l’accord qui se trame à Vienne ?

S’il s’agit d’un accord reprenant les termes du JCPOA sans aucun changement, je ne l'aurais pas signé. Je pense que le JCPOA a besoin de corrections fondamentales. Il ne doit pas inclure de levée automatiques des sanctions, et ne doit pas laisser le champ libre à la production de plus d'uranium enrichi à un tel niveau. Il doit aussi inclure la possibilité d’accéder à tous leurs sites nucléaires dont certains doivent être démantelés, de manière fiable et irréversible.