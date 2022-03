L'envoyé américain en Israël qualifie Vladimir Poutine de "fou"

"Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait envisagé cela, pour être honnête"

L'ambassadeur américain en Israël Thomas Nides a qualifié mardi le président russe Vladimir Poutine de "fou", suggérant que des milliers de personnes pourraient être tuées dans l'invasion russe de l'Ukraine.

"C'est une tragédie. Poutine est un fou, et malheureusement, des milliers de personnes pourraient être tuées, des centaines de milliers de personnes ont déjà fui, créant l'une des plus grandes crises de réfugiés que l'Europe ait connue probablement depuis 40 ans, si ce n'est plus", a affirmé M. Nides, s'exprimant lors d'un événement du Jewish People Policy Institute à Jérusalem aux côtés de l'ancien envoyé américain Dennis Ross.

M. Nides a indiqué qu'il avait rencontré l'ambassadeur ukrainien en Israël à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée, et qu'il avait eu "des centaines de conversations avec des responsables israéliens" récemment au sujet de la crise.

Malgré les renseignements américains qui avaient prédit l'invasion russe et qui ont continué à fournir des informations sur les objectifs et la stratégie de Moscou, l'envoyé américain a déclaré que "personne ne croyait vraiment à une invasion".

"Je ne peux pas décrire ce qui se déroule sous nos yeux. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait envisagé cela, pour être honnête", a admis M. Nides.

"L'Europe et le monde se rassemblent pour montrer leur unité", a-t-il affirmé.

"Si vous m'aviez dit, ou à n'importe lequel d'entre nous dans cette pièce, que chacun de nos collègues européens imposerait des sanctions à la Russie comme ils l'ont fait, à leurs propres risques et périls et à leurs propres frais, je pense que nous ne l'aurions pas cru. Nous ne pouvions imaginer une telle chose", a poursuivi l'ambassadeur.

Le président ukrainien a appelé mardi à "arrêter l'agresseur" russe "au plus vite", lors d'un entretien téléphonique avec Joe Biden, au cours duquel les deux dirigeants ont évoqué "l'intensification" de l'offensive russe.