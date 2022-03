Les Israéliens doivent s'abstenir de s'approcher des frontières sud du pays

Le ministère israélien des Affaires étrangères a émis mercredi soir un avertissement de voyage aux citoyens israéliens séjournant en Biélorussie.

Le ministère et l'ambassade d'Israël demandent aux Israéliens de s'abstenir de s'approcher des frontières sud du pays et de se tenir informés des possibilités de passage terrestre et aérien dans la région, en raison de l'invasion russe en cours.

Les Israéliens qui se trouvent au Belarus sont invités à s'inscrire auprès de l'ambassade d'Israël à Minsk et sur le site du ministère des Affaires étrangères en remplissant un formulaire en ligne.

La Russie s'est dite prête mercredi à discuter dès le lendemain d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine, dont les "efforts diplomatiques" seront soutenus par les Etats-Unis, malgré la poursuite des frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes.

Des émissaires ukrainiens se dirigeaient d'ores et déjà vers "le lieu des négociations" au Bélarus pour une deuxième session de discussions avec leurs homologues russes, a annoncé la présidence ukrainienne.

De premières discussions lundi, également au Bélarus, n'avaient donné aucun résultat tangible, Kiev ayant réclamé l'arrêt immédiat de l'invasion, tandis que Moscou avait semblé attendre une reddition.