Le directeur de Ben & Jerry's Israël porte plainte contre Unilever pour sa décision de boycotter la Cisjordanie

Avi Zinger souhaite obtenir une injonction maintenant le statu quo jusqu'à ce que l'affaire soit résolue

Le fabricant américain de glaces Ben & Jerry’s est visé par une plainte de son prestataire israélien, Avi Zinger, qui affirme que la société a illégalement rompu leur relation de 34 ans après avoir arrêté les ventes de ses produits en Cisjordanie, a rapporté l'agence Reuters.

M. Zinger affirme que Ben & Jerry's a refusé de renouveler la licence de son entreprise American Quality Products Ltd. parce qu'il ne voulait pas se conformer à la décision de la société de cesser de vendre ses produits en Cisjordanie et dans certaines parties de Jérusalem-Est.

Ben & Jerry's et sa société mère, Unilever, ont refusé de commenter l'action en justice, qui a été déposée jeudi auprès du tribunal de district américain de Newark, dans le New Jersey.

La plainte indique que Ben & Jerry's a "promis à plusieurs reprises" de renouveler la licence de Zinger et de son entreprise de 169 employés au-delà de l'échéance prévue du 31 décembre 2022, mais qu'elle a cédé à la pression des opposants à Israël.

Zinger a déclaré que la seule raison de ce revirement était son "refus de se conformer à leur demande illégale que les plaignants violent la loi israélienne en boycottant certaines parties d'Israël".

Son action en justice vise à obtenir une injonction maintenant le statu quo jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, ainsi que des dommages et intérêts non précisés.

Unilever a provoqué un tollé avec l'annonce controversée, le 19 juillet, de l'arrêt de la vente de la crème glacée Ben & Jerry's en Cisjordanie.

À la suite de cette annonce, M. Zinger, dont la société opère à partir de Be'er Tuvia, a souligné que Ben & Jerry's Israël ne boycottait aucune partie d'Israël.

Dans les mois qui ont suivi l'annonce du fabricant de glace, de nombreux États se sont désengagés d'Unilever, notamment New York, la Floride, le New Jersey, l'Arizona, le Texas et, plus récemment, l'Iowa.