Les Etats-Unis devraient reconnaître Taïwan comme "pays libre et souverain" (Mike Pompeo)

Les Etats-Unis devraient reconnaître Taïwan comme "pays libre et souverain", a estimé l'ancien secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un discours lors de sa visite de l'île.

M. Pompeo, chef de la diplomatie américaine sous la présidence de Donald Trump et considéré comme un faucon à l'égard de la Chine, est arrivé mercredi pour une visite qui intervient à un moment où les tensions entre Washington et Pékin s'accroissent au sujet de l'île auto-gouvernée.

Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation de Taïwan, territoire revendiqué par Pékin, qui a promis de le récupérer, par la force si nécessaire, était particulièrement surveillée.

Une invasion chinoise de Taïwan dépendrait de "la volonté de l'Occident de montrer que le coût pour (le président chinois) Xi Jinping de s'engager dans ce type d'opération est simplement trop élevé", a expliqué M. Pompeo à la presse.

Si Washington doit continuer à dialoguer avec Pékin en tant que gouvernement souverain, offrir à Taipei une reconnaissance diplomatique "ne peut plus être ignoré, évité ou traité comme secondaire", a déclaré M. Pompeo dans un discours un peu plus tôt devant un groupe de réflexion local.

"Je suis d'avis que le gouvernement des Etats-Unis devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires et attendues depuis longtemps pour faire ce qui est juste et évident, c'est-à-dire offrir à la République de Chine", le nom officiel de Taïwan, "la reconnaissance diplomatique des Etats-Unis en tant que pays libre et souverain", a-t-il insisté.

Washington demeure le plus important allié et fournisseur d'armes de Taïwan bien que reconnaissant diplomatiquement Pékin et non plus Taipei depuis 1979.

Mais pour M. Pompeo, avec cette décision, il ne s'agit "pas de l'indépendance future de Taïwan, mais de la reconnaissance d'une réalité indubitable et déjà existante".

Pékin a déjà averti qu'une déclaration formelle d'indépendance pourrait conduire à une guerre.

L'actuelle présidente de Taïwan Tsai Ing-wen, qui a gagné deux fois les élections, vient d'un parti historiquement en faveur d'une indépendance, mais elle nuance délibérément sa propre position.