Les critiques d'Israël estiment qu'il y a un "deux poids, deux mesures" dans le traitement envers Moscou comparé à Jérusalem

"La résistance aux sanctions contre Israël [...] sont purement politiques"

Sarah Leah Whitson, l'ancienne chef de la division Moyen-Orient de Human Rights Watch, a accusé Washington d'avoir deux poids et deux mesures en approuvant une punition sévère contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, tout en s'opposant aux sanctions contre Israël pour "son traitement envers les Palestiniens".

"Nous constatons que non seulement le gouvernement américain, mais aussi les entreprises américaines, s'efforcent de sanctionner et de boycotter tout ce qui a un lien avec le gouvernement russe", a-t-elle déclaré, citée par le quotidien britannique The Guardian.

"Comparez cela avec l'exact opposé lorsqu'il s'agit de sanctionner Israël pour ses violations du droit international, au point que des États américains adoptent des lois pour punir les Américains s'ils ne promettent pas de ne jamais boycotter Israël. Il est très clair que les motifs de résistance aux sanctions contre Israël, ou même au respect du droit international, sont purement politiques", a-t-elle affirmé.

La députée travailliste britannique Julie Elliott a tenu des propos similaires devant le parlement : "Les Palestiniens attendent de nous que nous parlions et agissions dans les mêmes termes. Nous avons sanctionné la Russie au sujet de la Crimée, et nous sommes maintenant susceptibles d'imposer d'autres sanctions, avec lesquelles je suis entièrement d'accord, et pourtant les Palestiniens demandent pourquoi nous ne faisons rien pour mettre fin à l'occupation d'Israël."

Jonathan Greenblatt, responsable de la Ligue anti-diffamation, a riposté en affirmant que le conflit du Moyen-Orient est "un différend territorial entre deux peuples qui ont tous deux des revendications et des liens historiques".

"Comparer cette complexité à l'usage brutal de la force par la Russie contre la nation souveraine et pacifique de l'Ukraine revient à déformer intentionnellement le conflit israélo-palestinien", a-t-il ajouté.