Iran: Khamenei affirme que son pays n'abandonnera pas "la puissance défensive, la présence régionale et le progrès nucléaire"

"Les progrès scientifiques dans le domaine nucléaire sont liés à nos besoins futurs"

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei a déclaré jeudi que Téhéran ne céderait pas aux pressions pour réduire sa "puissance défensive", ses mandataires régionaux et les progrès de la technologie nucléaire, rapporte Reuters.

"Les suggestions visant à réduire notre puissance défensive afin d'apaiser l'ennemi ne sont rien de plus que naïves et mal avisées... Au fil du temps, ces propositions erronées ont été réfutées, mais si elles ne l'étaient pas, l'Iran aurait maintenant fait face à de grandes menaces", a-t-il poursuivi.

"La présence régionale nous donne une profondeur stratégique et plus de pouvoir. Pourquoi devrions-nous y renoncer ? Les progrès scientifiques dans le domaine nucléaire sont liés à nos besoins futurs, et si nous y renonçons, est-ce que quelqu'un nous aidera à l'avenir?" a-t-il questionné.

L'Iran serait dans la phase finale des pourparlers avec les puissances mondiales pour relancer un accord nucléaire de 2015 qui lèverait les sanctions en échange de restrictions sur son programme nucléaire.

Israël a averti que les fonds provenant d'une économie libérée des sanctions permettront à l'Iran d'intensifier son soutien à ses mandataires à travers le Moyen-Orient, y compris le groupe terroriste libanais du Hezbollah.

Deux drones armés envoyés depuis l'Iran en direction d'Israël, ont été interceptés par des avions de chasse F-35 de l'armée de l'air israélienne, il y a environ un an.