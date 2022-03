La Turquie accepte de restituer une ancienne inscription en hébreu à Jérusalem (officiel israélien)

Le responsable a déclaré qu'Israël avait proposé de rendre en échange un objet précieux à la Turquie

La Turquie a accepté de restituer à Israël une ancienne inscription de Jérusalem, actuellement conservée au Musée d'archéologie d'Istanbul, a déclaré un responsable israélien au journal Zman Yisrael, rapporte le Times of Israel.

Elle est considérée comme l'une des inscriptions hébraïques anciennes les plus importantes qui existent.

Cela intervient au milieu du réchauffement des liens entre Israël et la Turquie et cette décision a été prise lors de la visite historique du président Isaac Herzog à Ankara plus tôt cette semaine.

Israël a longtemps demandé le retour de la soi-disant inscription de Siloé, un texte hébreu ancien vieux de 2.700 ans qui fournit un soutien historique concret au récit biblique de la construction d'un tunnel qui a amené l'eau de la piscine de Siloé à la ville de David, sous le bord sud du mont du Temple.

Le responsable a déclaré qu'Israël avait proposé de restituer en échange à la Turquie un objet précieux d'importance historique et religieuse actuellement conservé dans un musée israélien, très probablement un ancien candélabre datant de l'époque de la domination ottomane.

L'inscription de six lignes en paléo-hébreu gravée dans le mur du tunnel décrit les excavateurs, travaillant à partir d'extrémités opposées, s'appelant les uns les autres vers l'achèvement du projet. La construction du tunnel est relatée dans les livres bibliques des Rois et des Chroniques.