L'OTAN réalise un exercice avec 30.000 soldats de 25 pays, "sans lien" avec l'invasion russe

Les forces armées norvégiennes affirment avoir fourni "des informations approfondies" aux Russes

Un exercice prévu de l'OTAN avec environ 30.000 soldats de plus de 25 pays d'Europe et d'Amérique du Nord a commencé dans le nord de la Norvège.

L'OTAN affirme que l'exercice, nommé "Cold Response" comprenant 200 avions et 50 navires, n'est "pas lié à l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine".

L'exercice en Norvège, membre de l'OTAN, qui partage une frontière terrestre de près de 200 kilomètres avec la Russie, se tiendra à quelques centaines de kilomètres seulement de la frontière russe et était prévu bien avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

La Russie a refusé d'être observateur à l'exercice, qui vise à faire en sorte que les membres et les partenaires de l'Alliance s'exercent à travailler ensemble sur terre, dans les airs et en mer, ont indiqué les forces armées.

Les forces armées norvégiennes affirment avoir fourni "des informations approfondies" aux Russes, y compris au ministère russe de la Défense, précisant que c'était "vital pour éviter les malentendus et les conflits inutiles".