Emirates va lancer des liaisons Dubaï/Tel-Aviv en juin

"Emirates s'est engagé à créer de nouvelles opportunités pour les affaires et le tourisme"

Emirates, la plus grande compagnie aérienne des Émirats arabes unis, lancera des vols quotidiens vers Tel-Aviv à partir du 23 juin 2022.

Le premier vol EK931 devrait décoller de Dubaï à 15h50 et atterrir à Tel-Aviv à 18h heure locale, selon l'agence de presse Emirates (WAM).

Les premières liaisons opérées par Emirates vers Israël devaient débuter en décembre mais la propagation du variant Omicron a retardé l'événement.

"Nous sommes impatients d'accueillir enfin des clients à bord de nos vols à destination et en provenance de Tel-Aviv cet été", a déclaré le directeur commercial de la compagnie aérienne, Adnan Kazim, a rapporté WAM.

Le responsable a affirmé que les vols visent à élargir les opportunités commerciales et à renforcer les relations entre les deux États.

"Emirates s'est engagé à créer de nouvelles opportunités pour les affaires et le tourisme, et à renforcer les liens bilatéraux entre les EAU et Israël", a expliqué M. Kazim.

Les vols sur ce nouveau service comprendront également environ 20 tonnes de capacité de fret sur chaque avion, ce qui fournira "des canaux aux entreprises et start-ups israéliennes pour exporter des produits", selon WAM.

Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations en septembre 2020.