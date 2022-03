L'Ukraine dit entrevoir une possibilité de compromis avec la Russie après les derniers pourparlers

"Les demandes de la Russie deviennent plus réalistes", a affirmé le président Zelensky

L'Ukraine a déclaré qu'elle voyait une possibilité de compromis dans les pourparlers avec la Russie malgré l'intensification des bombardements de Moscou mardi sur Kiev et de nouvelles attaques contre la ville portuaire de Marioupol, d'où environ 20.000 civils ont réussi à fuir par un couloir humanitaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi indiqué mercredi matin que les demandes de la Russie devenaient "plus réalistes", au lendemain de nouvelles discussions entre les délégations d’Ukraine et de Russie par visioconférence. Les deux parties ont prévu de se reparler dans la journée.

"Des efforts sont encore nécessaires, il faut de la patience", a dit le dirigeant ukrainien dans son discours vidéo nocturne à la nation. "Toute guerre se termine par un accord."

Mykhailo Podolyiak, un conseiller de Volodymyr Zelensky, a toutefois souligné que si un "compromis" était possible, des "contradictions fondamentales" subsistaient.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi dans un appel au président du Conseil européen, Charles Michel, que Kiev "ne montrait pas d'engagement sérieux à trouver des solutions mutuellement acceptables".

Dans son discours à la nation, Volodymyr Zelensky, qui doit s'adresser au Congrès américain ce mercredi, a remercié le président Joe Biden et "tous les amis de l'Ukraine" pour l’aide de 13,6 milliards de dollars accordée par les Etats-Unis à son pays.

Il a par ailleurs réclamé davantage d'armes et plus de sanctions à l’égard de la Russie, et a réitéré son appel à "fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine aux missiles et avions russes".

Le président a enfin précisé que les forces russes n'avaient pas été en mesure de pénétrer plus profondément en territoire ukrainien mardi, mais qu’elles avaient poursuivi leurs bombardements intensifs des villes.