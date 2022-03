Israël et le Canada veulent renforcer leurs relations commerciales

Israël et le Canada veulent approfondir leurs partenariats dans plusieurs domaines

Israël et le Canada s'efforcent d'approfondir leurs relations commerciales et s'appuient sur un accord existant pour faire progresser les partenariats en matière de science, de technologie et d'innovation, a déclaré mercredi la ministre canadienne du Commerce international, Mary Ng, au Times of Israel.

Mme Ng, dont le ministère s'occupe également de la promotion des exportations, des petites entreprises et du développement économique, était en visite trois jours en Israël cette semaine pour rencontrer plusieurs représentants du gouvernement israélien et assister à un événement spécial pour les femmes leaders dans l'industrie israélienne de la haute technologie.

Elle a rencontré la ministre de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivai, à Jérusalem, lundi, puis la ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie, Orit Farkash-Hacohen, mardi.

La ministre canadienne a également rencontré des responsables palestiniens en Cisjordanie dans le cadre de sa visite officielle et quittera Israël mercredi pour Dubaï et Abou Dhabi pour la prochaine étape de son voyage. La ministre s'est d'abord rendue en Inde.

S'adressant par téléphone au Times of Israel mercredi, Mme Ng a déclaré que ses rencontres avec M. Barbivai et Mme Farkash-Hacohen ont été "excellentes" et "très productives". Les ministres ont discuté des moyens d'"approfondir nos relations commerciales", en s'appuyant sur un accord commercial en vigueur depuis 25 ans.

Israël et le Canada vont également "s'appuyer sur notre collaboration existante en matière de science et de technologie et de commercialisation et rafraîchir cet excellent partenariat", a-t-elle ajouté.