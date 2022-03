Argentine: Gideon Sa'ar met en garde contre l'Iran lors de la commémoration des 30 ans de l'attentat contre l'ambassade israélienne

"L'auteur de l'attaque en Argentine est l'Iran"

Des dizaines de personnes ont assisté jeudi à une commémoration en Argentine 30 ans après l'attaque terroriste contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992.

"C'était une attaque terroriste contre mon pays, mais c'était aussi une attaque contre l'Argentine, le pays où mon père est né et a grandi", a déclaré le ministre israélien de la Justice Gideon Saar, qui dirigeait une délégation du ministère des Affaires étrangères sur place, lors de la cérémonie.

Le 17 mars 1992, une attaque kamikaze a fait 29 morts et 242 blessés devant l'ambassade d'Israël, dans ce qui constitue l'attentat le plus meurtrier contre une mission diplomatique israélienne. Un groupe lié à l'Iran et au groupe terroriste libanais Hezbollah avait revendiqué l'attentat.

"L'auteur de l'attaque en Argentine est l'Iran, et il est de notre devoir moral de continuer à les poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient traduits en justice", a déclaré G. Saar.

Le ministre de la Justice a profité de la cérémonie pour réitérer la position publique d’Israël sur une éventuelle relance d’un accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales.

"Récemment, nous entendons parler du dangereux accord nucléaire qui se forme entre les puissances et l'Iran. La levée des sanctions en vertu de l'accord transférera des sommes énormes à l'Iran et à ses mandataires, comme le Hezbollah, nuisant à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient et renforçant les factions terroristes", a conclu le ministre.