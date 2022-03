Les États-Unis "profondément déçus" par l'accueil du président syrien à Abou Dhabi

Bachar al-Assad "reste responsable et coupable de la mort et des souffrances d'innombrables Syriens"

La visite du président syrien Bachar al-Assad aux Émirats arabes unis a "profondément déçu" les États-Unis, a révélé samedi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, exhortant les alliés à éviter de normaliser les liens avec un régime accusé d'"horribles atrocités".

Le voyage surprise du président Assad vendredi constituait sa première visite officielle dans un pays arabe depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie en 2011, causant la mort de près d'un demi-million de personnes.

Le président syrien a été reçu par le dirigeant de facto des Emirats, le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed, pour discuter des "relations fraternelles" entre les deux pays, selon l'agence officielle émiratie WAM.

Ce déplacement semble représenter un signe de réchauffement des relations entre la Syrie et les Émirats arabes unis riches en énergie – un allié clé des États-Unis qui a également normalisé les relations avec Israël en 2020.

"Nous sommes profondément déçus et troublés par cette tentative manifeste de légitimer Bachar al-Assad", a déclaré M. Price dans un communiqué.

Selon lui, Bachar al-Assad "reste responsable et coupable de la mort et des souffrances d'innombrables Syriens, du déplacement de plus de la moitié de la population d'avant la guerre, ainsi que de la détention arbitraire et la disparition de plus de 150.000 hommes, femmes et enfants".

Comme l'a répété le secrétaire d'État américain Antony "Blinken, nous ne soutenons pas les efforts visant à réhabiliter Assad, et nous ne soutenons pas ceux qui normalisent leurs relations" avec le président syrien, a rappelé M. Price.

"Nous avons été clairs à ce sujet avec nos partenaires… [et] nous exhortons les États qui envisagent d'engager le dialogue avec le régime d'Assad d'examiner sérieusement les atrocités commises par le régime", a-t-il insisté.