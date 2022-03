N. Bennett se rendra en Inde le mois prochain pour commémorer 30 ans de relations diplomatiques

"Les relations entre nos deux cultures uniques sont profondes"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett doit effectuer une visite officielle en Inde le mois prochain pour commémorer 30 ans de relations diplomatiques entre les deux nations, a annoncé samedi son bureau.

Sa visite officielle débutera le 2 avril, où il rencontrera le Premier ministre indien Narendra Modi et d'autres responsables indiens, ainsi que des membres de la communauté juive locale.

"Je suis ravi d'effectuer ma première visite officielle en Inde à l'invitation de mon ami, le Premier ministre Modi, et ensemble, nous continuerons à ouvrir la voie aux relations entre nos pays", a déclaré N. Bennett.

"Les relations entre nos deux cultures uniques – la culture indienne et la culture juive – sont profondes et reposent sur une profonde appréciation et des collaborations significatives.

"Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des Indiens, et c'est ce que nous nous efforçons de faire", a déclaré N. Bennett, s'engageant à étendre la coopération "à d'autres domaines, de l'innovation et de la technologie, de la sécurité et du cyber, à l'agriculture et au changement climatique".

Bennett avait rencontré Modi en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en novembre dernier.

Bien que New Delhi ait reconnu Israël en 1950, les liens ont longtemps été froids entre les deux nations, en grande partie en raison de l'importante population musulmane de l'Inde et de son rôle de chef de file dans le Mouvement des non-alignés de l'époque de la guerre froide.