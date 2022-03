Singapour et Israël ont également signé un accord de coopération en matière d'intelligence artificielle

La cité-Etat de Singapour va ouvrir une ambassade en Israël pour la première fois depuis l'établissement de relations en 1965, a rapporté un communiqué de presse du ministère singapourien des affaires étrangères (MFA).

L'ambassade sera inaugurée à Tel-Aviv et servira "de point de convergence pour soutenir les entreprises singapouriennes qui cherchent à étendre leur collaboration avec des partenaires israéliens potentiels".

Singapour dispose actuellement d'un consulat général honoraire à Tel-Aviv.

Par ailleurs, Israël et Singapour ont signé ce lundi un protocole d'accord sur la coopération transfrontalière en matière d'intelligence artificielle (IA), dans le cadre de la visite de trois jours du ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishan dans la start-up nation.

Le protocole d'accord signé par le Dr Balakrishnan et la ministre israélienne de l'innovation, des sciences et de la technologie, Orit Farkash-Hacohen, porte sur la coopération en matière d'IA entre le bureau de la nation intelligente et du gouvernement numérique de Singapour et le ministère israélien de l'innovation, des sciences et de la technologie.

"Le Dr Balakrishnan a souligné que Singapour et Israël devraient approfondir leur collaboration dans des domaines émergents tels que les technologies agroalimentaires, les technologies de la santé, l'IA et la numérisation, alors que le monde émerge de la pandémie", poursuit le communiqué.

La Fondation Singapour-Israël pour la recherche et le développement industriels (SIIRD) fêtera son 25e anniversaire cette année et a financé environ 190 projets depuis sa création en 1997, a ajouté le ministère.

Le Dr Balakrishnan a également rencontré le Premier ministre suppléant et le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid.

Lors de ces rencontres, le Dr Balakrishnan a réaffirmé les liens de longue date entre Singapour et Israël et a annoncé que les deux pays chercheraient à renforcer leur coopération dans des domaines émergents tels que l'innovation et la technologie, le commerce et l'investissement, la recherche et l'éducation.

Sa visite en Israël s'inscrit dans le cadre d'une visite régionale, qui comprend également les Territoires palestiniens et Bahreïn.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dimanche que Singapour avait remis à l'Autorité palestinienne une aide spéciale en matière de soins de santé d'une valeur d'environ 750.000 dollars singapouriens (501.225 euros, comprenant des kits de test Covid-19 et des masques).

