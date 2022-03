Israël signe un accord avec les industries aéronautique et spatiale du Maroc

"Une étape supplémentaire dans la création d'un nouveau partenariat"

Israel Aerospace Industries (IAI), la plus grande entreprise aérospatiale et de défense du pays, a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Industrie et du Commerce du Maroc afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l'investissement et de la technologie.

"Le protocole d'accord que nous signons aujourd'hui est une étape supplémentaire dans la création d'un nouveau partenariat entre IAI et les industries aéronautique et spatiale au Maroc. Je connais bien l'incroyable potentiel qui existe au Maroc, et ce n'est qu'un début", a déclaré Amir Peretz, président du conseil d'administration d'IAI.

"Ensemble, nous allons constituer des équipes conjointes qui feront de notre vision une réalité. Aujourd'hui, je suis rempli de fierté à l'idée que mon pays, Israël, se rapproche du pays où je suis né, le Maroc", a-t-il ajouté.

Le président-directeur général d'IAI, Boaz Levy, a affirmé que le protocole d'accord est "une autre expression du partenariat entre les deux pays et contribuera à promouvoir des projets communs et commerciaux dans l'industrie aéronautique."

Le 24 novembre dernier, le Maroc et Israël ont signé un accord de coopération sécuritaire.

Le Maroc et Israël avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que le Maroc n'y mette fin au début de la Seconde intifada.

Les deux pays ont renoué leurs liens en décembre 2020 dans le cadre des "Accords d'Abraham", processus de normalisation des relations entre l'Etat hébreu et des pays arabes soutenu par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump.