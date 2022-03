Israël a bloqué l'achat du logiciel Pegasus à l'Ukraine et à l'Estonie, craignant l'ire de la Russie

L'Ukraine recherche un soutien plus "actif" de la part d'Israël

Israël a empêché l'Ukraine et l'Estonie d'acheter le logiciel espion Pegasus de NSO Group par crainte que les responsables russes ne soient irrités par la vente de cet outil de piratage sophistiqué à un ennemi régional, a rapporté le quotidien américain New York Times.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a critiqué la position d'Israël depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février, déclarant dans un récent discours devant les membres de la Knesset que Jérusalem devrait "donner des réponses" sur les raisons pour lesquelles il n'a pas donné d'armes à l'Ukraine ou appliqué des sanctions contre les Russes.

Des personnes ayant une connaissance directe du dossier affirment quק depuis au moins 2019, des responsables ukrainiens ont fait pression sur Israël pour tenter de le convaincre d'accorder une licence pour l'utilisation de l'outil d'espionnage par l'Ukraine.

Des sources proches du dossier ont estimé que la décision de l'Etat juif reflétait une réticence à provoquer l'ire de la Russie, qui entretient des relations étroites avec Israël en matière de renseignement.

Selon ces mêmes sources, Israël craint qu'accorder à l'Ukraine la capacité de cibler les numéros de téléphone mobile basés en Russie par le biais de Pegasus soit considéré comme un acte d'agression contre les services de renseignement russes.

Le gouvernement israélien a autorisé l'achat de Pegasus à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, qui ont utilisé cette arme pour espionner des dissidents, des militants des droits de l'homme et des journalistes dans ces pays. Des dirigeants démocratiquement élus en Inde, en Hongrie, au Mexique, au Panama et dans d'autres pays ont également utilisé Pegasus pour espionner leurs opposants politiques.

"Les décisions politiques concernant le contrôle des exportations tiennent compte de considérations sécuritaires et stratégiques, qui incluent l'adhésion aux accords internationaux", a déclaré le ministère israélien de la Défense dans un communiqué en réponse aux questions du New York Times.

"En matière de politique, l'État d'Israël approuve l'exportation de produits cybernétiques exclusivement à des entités gouvernementales, pour un usage légal, et uniquement dans le but de prévenir et d'enquêter sur la criminalité et de lutter contre le terrorisme, en vertu de déclarations d'utilisation finale/utilisateur final fournies par le gouvernement acquéreur", a-t-il ajouté.