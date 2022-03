A. Blinken va se rendre en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie (département d'Etat)

Le secrétaire d'Etat rencontrera d'abord le Premier ministre israélien puis le président palestinien

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars, a annoncé jeudi le département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat rencontrera d'abord le Premier ministre israélien Naftali Bennett, puis le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, ainsi que le dirigeant de facto des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, lors de son passage au Maroc.

Dans le cadre de ce voyage, il s'entretiendra avec "nos partenaires sur une série de priorités régionales et mondiales, notamment la guerre du gouvernement russe contre l'Ukraine, les activités déstabilisatrices de l'Iran, les accords de normalisation avec Israël, les relations israélo-palestiniennes et la préservation de la possibilité d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien", a précisé le département d'Etat.

Le haut responsable souhaite profiter de cette tournée pour montrer que l'engagement américain dans la région se poursuit.

Ainsi Antony Blinken devrait arriver en Israël samedi soir et rencontrer à Jérusalem Naftali Bennett, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Yaïr Lapid et Benny Gantz ainsi que le président israélien Isaac Herzog.

Lors de ces rencontres, "le secrétaire soulignera l'engagement indéfectible des États-Unis envers la sécurité d'Israël".

Puis à Ramallah auprès de M. Abbas, "il évoquera l'importance de renforcer les relations américano-palestiniennes et de faire progresser la liberté, la sécurité et la prospérité du peuple palestinien".

Au Maroc, il rencontrera le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et d'autres hauts responsables du gouvernement "pour échanger des vues sur les questions régionales et la coopération bilatérale, ainsi que sur la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Pendant son séjour à Rabat, Antony Blinken s'entretiendra également avec le prince héritier d'Abou Dhabi "pour discuter de la sécurité régionale et des développements internationaux".

Puis à Alger, des réunions sont prévues avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra sur "la sécurité et la stabilité régionales, la coopération commerciale, la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autres domaines d'intérêt commun".

Au cours de son déplacement, le secrétaire réitèrera auprès de tous les dirigeants étrangers que les États-Unis sont "solidaires du gouvernement et du peuple ukrainiens face à l'agression du Kremlin".

"Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires pour imposer des coûts supplémentaires à (Vladimir) Poutine et à ses collaborateurs, si Poutine ne change pas de cap", a averti le département d'Etat.