Jérusalem: pourparlers en cours pour un sommet tripartite entre Israël, les États-Unis et les Émirats arabes unis (média)

Le cas échéant, il s'agirait de la première visite officielle du chef de la diplomatie émiratie

Des pourparlers avancés en vue d'un sommet à Jérusalem entre les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d'Israël et des Émirats arabes unis sont en cours, a rapporté jeudi soir la chaîne publique Kan.

Selon cette source qui cite des responsables israéliens, un travail de coordination est actuellement mené pour la mise en place d'une telle réunion tripartite, peut-être dès la semaine prochaine, entre Antony Blinken, Yaïr Lapid et Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

Le cas échéant, il s'agirait de la première visite officielle du chef de la diplomatie émiratie dans l'Etat hébreu.

Dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le secrétaire d'Etat américain doit se rendre en Israël samedi.

Il rencontrera Naftali Bennett, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Yaïr Lapid et Benny Gantz ainsi que le président israélien Isaac Herzog, avant de se rendre en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie.

Le haut responsable souhaite profiter de cette tournée pour montrer que l'engagement américain dans la région se poursuit.

Son déplacement devait également inclure une visite aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, mais elle a été annulée en raison de dissensions entre les trois pays.

Un an et demi après les accords d'Abraham, Israël se place en médiateur entre Abou Dhabi et Washington, et une telle rencontre, si elle a lieu, signalerait une tentative d'apaisement des tensions.