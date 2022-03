Arrestation de Salah Hamouri: la France demande des "explications" à Israël

"La situation de M. Salah Hamouri fait l'objet d'un suivi attentif, de longue date et à haut niveau"

Le gouvernement français a demandé des "explications" aux autorités israéliennes après la nouvelle arrestation de l'avocat terroriste franco-palestinien Salah Hamouri et réitéré son appel à ce qu'il puisse "mener une vie normale" à Jérusalem.

"Des démarches ont été engagées (...) pour obtenir des explications sur les raisons de cette nouvelle arrestation et veiller à ce que l'ensemble des droits de M. Hamouri soit respecté et à ce qu'il puisse bénéficier de toutes les voies de recours", a déclaré jeudi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

"Nous réitérons la demande qu'il puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et que son épouse et ses enfants obtiennent le droit de s'y rendre pour le retrouver", a ajouté Anne-Claire Legendre.

"La situation de M. Salah Hamouri fait l'objet d'un suivi attentif, de longue date et à haut niveau", a-t-elle également souligné.

Salah Hamouri est accusé depuis des années d'être membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), organisation terroriste et marxiste dotée d'une branche armée.

Il a été une nouvelle fois arrêté le 7 mars à son domicile et condamné trois jours plus tard à quatre mois de détention administrative, une mesure permettant d'incarcérer des suspects sans accusation.

Israël lui a retiré mi-octobre son statut de résident permanent à Jérusalem, ouvrant la voie à son expulsion. Le Quai d'Orsay avait alors affirmé que la France était "pleinement mobilisée" pour qu'il puisse continuer à vivre à Jérusalem.

Le terroriste avait été emprisonné en Israël entre 2005 et 2011 pour participation à la tentative d'assassinat d'Ovadia Yossef, ancien grand rabbin d'Israël et fondateur du parti ultra-orthodoxe Shass.

Il avait été libéré en 2011 peu avant le terme de sa peine dans le cadre d'un échange de prisonniers libérant le soldat franco-israélien Gilad Shalit.

Né d'une mère française et d'un père palestinien, M. Hamouri est marié à une Française, Elsa Lefort, fille de l'ex-député communiste Jean-Claude Lefort, qui a été interdite de rentrer en Israël en 2016, pour une période de 10 ans.