La Corée du Nord a "certainement d'autres choses en réserve" après son tir de missile, estime la Maison Blanche

Le G7 "condamne fermement" les tirs de missile en Corée du Nord (communiqué)

La Corée du Nord "a certainement d'autres choses en réserve" après avoir tiré un missile balistique intercontinental, a estimé vendredi le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, lors d'un échange avec la presse à bord d'Air Force One.

Ce tir relève d'une stratégie de "provocation qui se développe ces derniers mois et qui va se poursuivre. Nous pensons qu'il y a certainement d'autres choses en réserve" de la part du régime de Kim Jong Un, a-t-il dit.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays, s'assurant ainsi que Pyongyang est prêt pour "confrontation de longue haleine" avec les Etats-Unis, a rapporté vendredi l'agence de presse d'Etat.

Une réunion du Conseil de sécurité se tiendra vendredi à partir 19H00 GMT, selon l'ONU et des diplomates.

Baptisé Hwasong-17, le missile, qui est capable de frapper n'importe quelle partie du territoire américain, s'est abîmé dans la zone maritime économique exclusive du Japon.

Les signataires du texte demandent à la Corée du Nord "d'accepter les offres répétées de dialogue présentées par toutes les parties concernées, y compris les États-Unis, la République de Corée et le Japon" et d'"abandonner ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de manière complète, vérifiable et irréversible".