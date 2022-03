Un accord sur le nucléaire iranien est une "affaire de jours" (diplomatie européenne)

"Nous en sommes très proches, mais il reste quelques questions en suspens", a déclaré M. Borrell à la presse

La conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien, après plusieurs mois de pourparlers à Vienne, est une "affaire de jours" a affirmé samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, en marge du Forum de Doha, au Qatar.

"Nous en sommes très proches, mais il reste quelques questions en suspens", a déclaré M. Borrell à la presse, alors que le coordinateur de l'Union européenne chargé de superviser les pourparlers avec l'Iran, Enrique Mora, est attendu samedi soir à Téhéran.

Mardi, les Etats-Unis ont prévenu qu'il revenait à l'Iran de débloquer les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, qui butaient toujours sur des questions "difficiles".

"La balle est dans le camp de Téhéran à qui il revient de prendre les décisions qu'il peut trouver difficiles", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, rompant, pour le deuxième jour consécutif, avec un certain optimisme en vigueur depuis début mars.

Le porte-parole a par ailleurs de nouveau suggéré que toutes les options étaient sur la table en cas d'échec des négociations.

"Un accord de ce genre n'est ni imminent ni certain, et c'est pour cela que pendant une bonne partie de l'année, nous nous sommes préparés à toutes les hypothèses, pour tous les scénarios", y compris l'échec des négociations et la mort de l'accord censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, a insisté le porte-parole.

"Nous avons longuement discuté des alternatives avec nos partenaires dans la région", au Moyen-Orient, et "avec nos alliés européens", "nous nous y sommes beaucoup préparés", a-t-il mis en garde, sans pour autant préciser les contours d'un tel plan B.

Il a juste réitéré que l'engagement du président des Etats-Unis Joe Biden à empêcher l'Iran de se doter de la bombe nucléaire serait tenu, avec ou sans accord avec Téhéran.