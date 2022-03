Le sommet du Néguev devient un forum annuel (ministère des AE)

Cette initiative "permettra à davantage de personnalités du monde arabe de participer dans les années à venir"

Le sommet du Néguev va devenir un forum annuel qui réunira les chefs des diplomaties présents lors de cette première rencontre, et permettra à davantage de personnalités du monde arabe de participer dans les années à venir, a déclaré lundi Oded Yosef, directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient.

Lundi matin, les discussions ont directement porté sur les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays réunis dans la localité de Sde Boker, un kibboutz du désert du Néguev (sud) où repose la dépouille du fondateur d'Israël David Ben Gourion, a-t-il été ajouté.

"Ces défis incluent notamment ceux posés par l'Iran et ses mandataires armés", a souligné le responsable, tandis que les entretiens étaient "francs et honnête sur de vrais problèmes et sur la façon dont nous les traiterons ensemble."

"Ce qui est vraiment ressorti aujourd'hui, c'est que personne n'a ignoré les écarts qui existent, et d'un autre côté, il était très clair que ces écarts étaient significativement minimisés", a remarqué le directeur général adjoint.

L'"architecture de sécurité régionale" discuté lors du sommet inclut "l'affrontement des menaces posées par l'Iran et ses mandataires", a-t-il détaillé, et comporte "une présence américaine significative".