A. Blinken a rappelé aux dirigeants israéliens et palestiniens le soutien des États-Unis à la solution à deux États

"La relation croissante du Maroc avec Israël renforcera la promotion d'une solution à deux États"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré aux dirigeants israéliens et palestiniens, en début de semaine, le soutien des États-Unis à une solution à deux États, lors d'une conférence de presse à Rabat avec le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita.

Il a affirmé que l'Amérique soutient une solution "qui répond aux aspirations du peuple palestinien et à son droit à un État qui lui soit propre, tout en assurant, bien sûr, la sécurité d'Israël et sa force en tant qu'État juif et démocratique".

MM. Blinken et Bourita étaient tous deux présents au sommet du Néguev, en Israël, la veille.

Le secrétaire d'Etat a souligné que les Accords d'Abraham ne sont "pas un substitut à ce résultat... mais ils peuvent, je crois, le renforcer."

Tous les participants au sommet "ont parlé de la nécessité de faire avancer cette perspective en établissant des choses concrètes pour aider à améliorer la vie des Palestiniens."

Selon M. Blinken, la relation croissante du Maroc avec Israël renforcera la promotion d'une solution à deux États.

Le secrétaire d'Etat achèvera sa tournée régionale mercredi par une étape en Algérie, rivale du Maroc en Afrique du Nord et alliée de la Russie.

Lors de ces déplacements, ses entretiens porteront sur la sécurité bilatérale et régionale, la lutte antiterroriste au Sahel, les droits humains mais aussi l'impact économique du conflit en Ukraine, comme la flambée des matières premières et le risque de pénurie de blé, selon des responsables américains.