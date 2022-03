Pessah: une famille australienne fait don de 50.000 paquets de "Matza et de vin" aux Juifs du monde entier

"Cette aide leur donne les moyens de perpétuer la tradition et de rester fidèles à la religion à l'étranger"

Dans quelques jours, les Juifs célébreront la fête de Pessah qui commémore la sortie d’Egypte des Hébreux. A cette occasion la famille Werdiger, une famille juive philanthrope d'Australie, va envoyer en collaboration avec l’Agence juive en Israël, plus de 50.000 paquets de Matza (pain non levé) et de vin à 160 communautés juives dans 60 pays aux quatre coins du monde.

Lors de la Pâque juive, les Juifs ont pour coutume de consommer du pain non levé pendant une semaine, rappelant le fait qu’en quittant l’Egypte, les Hébreux n’avaient pas eu le temps de faire lever la pâte.

Parmi les pays bénéficiaires de cette aide pour la fête de Pessah figurent la Chine, le Mexique, la Bolivie, les Philippines, la Thaïlande, le Sri Lanka, le Rwanda, le Japon, la Namibie, le Laos, la Turquie ou encore l’Ukraine.

"Après les deux années difficiles que nous avons traversées, nous tenons à remercier la famille Werdiger pour ses dons. Grâce à eux, les Juifs et Israéliens à l'étranger célébreront Pessah. Je salue tous ceux qui ont participé à l'opération de transport et de distribution des colis de Matza et des bouteilles de vin," a affirmé Yaakov Hagoel, le président de l'exécutif de l'Organisation sioniste mondiale.

Depuis des dizaines d’années, la famille Werdiger fait des dons pour la Tsedaka (aide aux pauvres) mais il y a trois ans, des Chabad (mouvement Loubavitch) l’ont contactée, à la demande des familles juives qui vivent dans des pays où les Matzot sont rares voire inexistantes.

"Nous nous sommes aperçus que plusieurs communautés juives à travers le monde manquaient de Matzot pour le séder alors nous avons voulu les aider à s’en procurer. Car les traditions diffèrent d’un pays à l’autre, mais la Matza est universelle pour tous les Juifs à Pessah. Pour plus de 95% des Juifs, il est important qu’elle figure au séder et c’est essentiel que chaque famille, où qu’elle se trouve dans le monde puisse célébrer Pessah comme il se doit," a déclaré Nehama Werdiger à i24NEWS.

Selon elle, les Chabad qui distribuent les colis de "Matza et de vin" aux familles, permettent à ces communautés à l’étranger de maintenir leur lien avec le judaïsme. Les paquets sont stockés dans le principal entrepôt situé en Israël, puis l'Agence juive organise l'envoi et l'acheminement des colis dans le monde entier.

"La Matza est l’élément central de la fête de Pessah, et cette petite aide leur donne les moyens de perpétuer la tradition et de rester fidèles à la religion. Même s’ils ne mangent pas forcément casher, ils ont ce symbole de Pessah sur la table. Certains oublient la religion ou la mettent de côté car ils sont mixés avec la population locale, c’est donc crucial de leur offrir la possibilité de vivre leur judaïsme", a affirmé Nehama à i24NEWS.

La communauté juive de Chine compte environ 2.500 personnes contre 1.000 au Japon et une centaine en Namibie.

"Cette année, nous sommes censés célébrer la Pâque avec 100 personnes, dont des touristes juifs et israéliens. Nous travaillons sans relâche 24 heures sur 24 pour être prêts le soir du séder," a déclaré le rabbin Koptsik, émissaire Chabad en Namibie.

Qui est la famille Werdiger?

Nathan Werdiger, né en Pologne en 1922 était un homme d'affaires qui a fait fortune dans le domaine du textile et de l'immobilier. Il était l’un des hommes les plus riches d’Australie et a très largement soutenu les communautés juives à travers le monde.

Il était l’un des deux seuls frères à avoir survécu à la Shoah. Après une longue rééducation dans un hôpital suisse; il a émigré à Melbourne en Australie à l’âge de 23 ans où il a rencontré sa femme Nehama. Originaire de Kharkov en Ukraine, elle est la fille du rabbin Yehoshua Shneur Zalman Srebriansky, l'un des fondateurs de la grande communauté Chabad de Melbourne.

Depuis le décès de Nathan en 2015, leur fils Shlomo a repris les affaires familiales.

Après la fête de Pessah, la famille Werdiger a pour projet, entre autres, d’aider les familles juives restées en Ukraine, sous invasion russe depuis plus d’un mois.

