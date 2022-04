Entretien entre Blinken et le ministre jordanien des Affaires étrangères

Ils se sont entretenus de la nécessité de maintenir le calme à Jérusalem pendant les jours saints

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi se sont entretenus plus tôt ce vendredi, et ont souligné "la nécessité de maintenir le calme à Jérusalem" pendant la période des fêtes juives, musulmanes et chrétiennes qui seront célébrées dans les jours et semaines à venir.

Cette année, la Pâque juive, le Ramadan et la Pâques chrétienne se déroulent à la même période, le mois sacré musulman commençant samedi.

MM. Blinken et Safadi ont également parlé du sommet du Néguev, dans lequel M. Blinken s'est joint aux ministres des Affaires étrangères de tous les pays du Moyen-Orient qui ont normalisé leurs relations avec Israël, à l'exception de la Jordanie, pour des discussions portant sur la coopération régionale.

M. Safadi et le roi Abdallah s'étaient rendus en Cisjordanie pour rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les dirigeants jordaniens ont évité de se rendre en Israël en l'absence d'une évolution significative sur la question israélo-palestinienne.

La dernière fois qu'Abdallah s'est rendu en Israël remonte à 2004 pour rencontrer le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, afin de discuter de son plan imminent de retrait unilatéral des implantations et des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Le compte rendu américain a indiqué que les deux diplomates ont également discuté de la manière dont "les partenaires régionaux peuvent travailler ensemble pour soutenir le peuple palestinien".

"Le secrétaire a remercié le ministre des Affaires étrangères pour le soutien indéfectible de la Jordanie à l'Ukraine, notamment aux Nations unies", ajoute le communiqué.