N. Bennett s'entretient avec N. Modi après avoir repoussé son voyage en Inde

Ils se sont entretenus sur des "questions mondiales et régionales" y compris sur le nucléaire iranien

Le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu au téléphone lundi avec son homologue indien Narendra Modi après avoir reporté son voyage prévu en Inde ce week-end pour cause de Covid-19.

Selon un communiqué du bureau de M. Bennett, le Premier ministre a remercié M. Modi d'avoir condamné les récentes attaques terroristes meurtrières en Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1510966532687695875 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"J'étais content de parler avec le Premier ministre Naftali Bennett et de savoir qu'il se remet bien. Nous avons discuté des événements mondiaux récents et avons également passé en revue la coopération indo-israélienne dans divers domaines. Je me réjouis de l'accueillir très prochainement en Inde pour poursuivre nos discussions", a tweeté le président de l'Inde.

Les deux hommes ont également discuté de "questions mondiales et régionales, y compris la question du nucléaire iranien", a indiqué le communiqué.

Naftali Bennett devrait reporter son voyage afin de marquer les 30 ans de relations bilatérales officielles.