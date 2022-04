Pegasus: le Franco-palestinien Salah Hamouri porte plainte en France contre NSO

"Evidemment c'est une opération qui s'inscrit dans un cadre largement politique"

L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, actuellement détenu par Israël, a déposé mardi une plainte en France contre la société israélienne de cybersécurité NSO pour avoir "illégalement infiltré" son téléphone portable avec le logiciel espion Pegasus.

Condamné début mars à quatre mois de détention administrative par la justice militaire israélienne qui le considère comme une "menace à la sécurité", il figure sur une liste de militants palestiniens dont les smartphones ont été infiltrés par le logiciel Pegasus, avaient indiqué en novembre dernier des groupes de défense des droits humains.

Ces organisations avaient mené des tests sur les appareils des membres de six ONG palestiniennes qui venaient d'être placées sur la liste israélienne des groupes terroristes, notamment l'organisation de défense des prisonniers Addameer pour laquelle travaille M. Hamouri, et avaient conclu que six d'entre eux avaient été infectés par Pegasus.

Mardi, la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), la ligue des droits de l'Homme (LDH) et M. Hamouri ont déposé plainte devant la procureure de la république du tribunal judiciaire de Paris contre NSO pour "avoir infiltré illégalement le téléphone du défenseur des droits" Salah Hamouri, ont-ils indiqué dans un communiqué.

"Evidemment c'est une opération qui s'inscrit dans un cadre largement politique compte tenu du harcèlement dont fait l'objet M. Hamouri depuis des années et des atteintes portées vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme en Israël", a déclaré l'avocat Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH.

Les organisations ont porté plainte pour des "délits", tels la "violation de l'intimité et des correspondances" et la "divulgation" sans consentement de données à une tierce partie, en espérant l'ouverture d'une information judiciaire.

M. Hamouri ayant la nationalité française et son téléphone ayant été "infiltré" par Pegasus alors qu'il se trouvait en France, du "27 avril 2021 au 13 mai 2021", elles estiment la justice française "compétente" pour juger l'affaire, a précisé M. Baudouin.