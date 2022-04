L'Israélien en route vers la Station spatiale internationale donne de ses nouvelles en hébreu

"Le lancement a été incroyable"

Environ 16 heures après avoir décollé dans l'espace lors du tout premier vol privé vers la Station spatiale internationale, l'Israélien Eytan Stibbe et les trois autres passagers à bord de la capsule SpaceX Dragon ont communiqué pour la première fois avec la salle de contrôle.

"Bonjour tout le monde", a déclaré Stibbe en hébreu. "Nous nous sommes habitués au manque de gravité et avons commencé à nous sentir plus à l'aise."

"J'ai un autre indicateur de l'absence de gravité", a-t-il déclaré en lâchant un jouet en forme de pieuvre que lui avait donné sa petite-fille avant son départ.

"Le lancement a été incroyable", a-t-il déclaré. "Nous sommes actuellement au-dessus de l'Afrique et dans environ 15 minutes, nous survolerons les côtes d'Israël."

"Nous allons rejoindre la Station spatiale [internationale] dans environ deux heures. Dans une heure, nous nous équiperons de nos combinaisons et commencerons à nous préparer pour la connexion. Au revoir pour le moment", a-t-il dit.

Stibbe a ensuite passé le dispositif de communication à l'astronaute hispano-américain Michael Lopez-Alegria.

"Notre destination est la Station spatiale internationale... Mes coéquipiers et moi avons un programme très chargé d'activités scientifiques et de sensibilisation sur huit jours et nous avons hâte d'y arriver", a déclaré Lopez-Alegria.

Trois hommes d'affaires ayant payé plusieurs dizaines de millions de dollars pour le vol sont accompagnés d'un ancien astronaute de la Nasa, désormais employé de l'entreprise américaine Axiom Space, qui organise le voyage. L'agence spatiale américaine fait payer le séjour à bord de la station.