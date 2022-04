Nucléaire: l'Iran accuse les Etats-Unis de vouloir imposer de nouvelles conditions

"Au cours des deux ou trois dernières semaines, la partie américaine a formulé des exigences excessives"

Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé dimanche les Etats-Unis de chercher à "imposer de nouvelles conditions" lors des pourparlers de Vienne sur le rétablissement de l'accord nucléaire de 2015.

"Concernant la levée des sanctions, ils (les Américains) sont intéressés à imposer de nouvelles conditions en dehors des négociations", a déclaré Hossein Amir-Abdollahian cité par l'agence de presse officielle IRNA.

"Au cours des deux ou trois dernières semaines, la partie américaine a formulé des exigences excessives qui contredisent certains paragraphes du texte", a-t-il indiqué sans autres précisions.

"Les Américains continuent de parler de la nécessité de négociations directes, mais nous n'avons pas vu l'avantage de pourparlers directs avec les Etats-Unis", a souligné M. Amir-Abdollahian, précisant que "nous cherchons à obtenir la levée des sanctions, mais a condition que cela se fasse dans la dignité et de manière durable".

"L'Iran maintiendra ses lignes rouges", a martelé le chef de la diplomatie iranienne.

Les pourparlers entre la République islamique et les grandes puissances mondiales à Vienne menés depuis onze mois sont actuellement au point mort, alors que selon les Iraniens et les Américains, des décisions politiques sont nécessaires de la part de Téhéran et de Washington pour régler les questions restantes.

Parmi les principaux points de friction figure la demande de Téhéran de retirer les Gardiens de la Révolution, le bras idéologique de l'armée iranienne, d'une liste terroriste américaine.

Jeudi, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, s'est dit opposé au retrait d'une branche-clé des Gardiens de la révolution.

La veille, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé que le corps des Gardiens de la révolution islamique était bien une organisation terroriste.