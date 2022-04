Eurovision: la participation d'Israël pour l'heure compromise

Une grève du ministère des AE affecte les protocoles de sécurité

En raison d'une grève au ministère des Affaires étrangères, le candidat israélien à l'Eurovision, Michael Ben David, ne pourra pas participer au concours qui se déroulera à partir du 10 mai dans la ville italienne de Turin.

Selon un tweet du Radiodiffuseur Kan publié mardi, la sécurité de la délégation israélienne n'est pour l'heure pas garantie.

"Pour l'instant, en raison de la grève du ministère des Affaires étrangères qui affecte les protocoles de sécurité, la délégation israélienne n'assistera pas à l'Eurovision à Turin", indique le tweet.

Le responsable de la société de relations publiques qui représente l'artiste a dit espérer que le ministère des Affaires étrangères et le Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien) "seront en mesure de résoudre les problèmes de sécurité et que la délégation israélienne pourra voyager", selon le journal Maariv.

"Michael travaille dur et passe le plus clair de son temps à répéter pour le concours Eurovision de la chanson afin de donner le meilleur spectacle et de représenter dignement l'État d'Israël sur la plus grande scène du monde, la scène de l'Eurovision", a souligné Zevik Dror.