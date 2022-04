La Suède annonce qu’elle va soumettre une demande d’adhésion à l’OTAN

La cheffe du gouvernement souhaiterait que la Suède rejoigne l'OTAN dès le mois de juin de cette année

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a déclaré mercredi que son pays avait décidé de soumettre une demande d'adhésion à l'OTAN.

La cheffe du gouvernement souhaiterait que la Suède rejoigne l'Organisation du traité de l'Atlantique nord dès le mois de juin de cette année, a rapporté mercredi le quotidien suédois SvD.

Ces révélations interviennent tandis que la Finlande a de son côté indiqué qu'elle prendra "d'ici quelques semaines" sa décision sur une possible candidature à l'OTAN en conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Je pense que ça interviendra assez vite. D'ici quelques semaines, pas quelques mois", a affirmé la Première ministre du pays nordique, Sanna Marin, lors d'une visite à son homologue suédoise.

"Il n'y a pas d'autre façon d'avoir les garanties de sécurité que dans le cadre de la défense et la dissuasion communes telles que garanties par l'article 5 de l'OTAN", a-t-elle justifié, ajoutant que "la différence entre être partenaire et membre est très claire et cela restera le cas".

Un sommet de l'OTAN est prévu les 29 et 30 juin à Madrid.

En parallèle de la visite de Mme Marin en Suède, le gouvernement a remis ce mercredi au Parlement un "livre blanc" sur sa situation stratégique après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, destiné à éclairer les discussions.