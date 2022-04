La location de bureaux à Paris : l’après-coronavirus

Le développement du télétravail a peu à peu vidé les espaces de travail

La pandémie a imposé un changement profond dans les méthodes de travail et la vie professionnelle. Toutes les organisations ont ainsi dû adopter de nouvelles mesures afin de s’adapter aux évolutions dans le mode de vie.

L’immobilier d’entreprise ne fait pas exception à cette observation, voyons comment la location de bureaux s’est transformée.

Changement d’utilisation des bureaux

Le développement du télétravail ainsi que l’instauration d’une jauge de présence dans les bureaux ont peu à peu vidé les espaces de travail.

Le quartier d’affaire de La Défense n’a notamment jamais été si vide, avec un nombre de mètres carrés de bureaux inoccupés phénoménal. Cette baisse du marché de l’immobilier a atteint son apothéose en 2020, mais le secteur reprend peu à peu.

En effet, le marché a su faire face au changement et rebondir en proposant de nouvelles offres locatives plus adaptées.

Flexibilité de l’offre locative

Les entreprises n’ont pas quitté Paris et souhaitent trouver des immeubles d’entreprise qui répondent mieux à leurs besoins nouveaux. D'après Immostat, la moitié de la demande francilienne est sur la zone Paris Centre Ouest en 2021.

En effet, ces dernières recherchent de la souplesse dans leurs relations avec un bailleur et d’éventuelles durées contractuelles raccourcies.

L’aménagement des surfaces est également primordial pour ces nouveaux clients qui mettent désormais le cap sur la sous-location de bureaux.

D'une part, les effectifs étant réduits et le télétravail démocratisé, de nombreuses entreprises peuvent libérer leurs espaces de bureaux. Ces espaces disponibles sont donc optimisés et proposés à d’autres entreprises.

Les espaces disponibles en centre-ville ne sont pas forcément aussi nombreux que l’on imagine, la sous-location est donc par ailleurs une bonne solution pour ceux qui ne trouvent pas chaussure à leur pied.

Préoccupation sanitaire

La crise a également eu un très fort impact sur notre conscience sanitaire et nos préoccupations liées à la santé. L’espace de travail occupe une majeure partie de nos journées, il ne peut donc pas être négligé.

Ainsi, la qualité de l’air et de l’environnement de travail sont de plus en plus analysés lors de la recherche de bureaux. Des certifications ont vu le jour afin d’attester de ces points.

Gros bonus également pour les espaces extérieurs permettant aux employés de prendre l’air et de se ressourcer rapidement au travail.

Augmentation de l’offre de service

Les espaces de travail ne sont plus uniquement conçus pour le travail mais réellement pensés comme des lieux de vie. Ainsi, la crise du coronavirus a fait naître de nombreux services pour le bien-être des employés au quotidien.

Conciergerie, espace de bien être ou encore salle de fitness, sont des éléments extrêmement valorisés sur le marché de la location de bureaux actuel à Paris.

Quoi que l’on en dise, la location de bureaux à Paris se porte bien et se remet de la crise du coronavirus. Bien que les attentes des locataires aient changé, le secteur a su faire face à ce challenge et proposer des espaces inventifs où l’on se sent à son aise.