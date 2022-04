Le patron de Pfizer n'exclut pas un vaccin multi-variant à l'automne

Pfizer mène actuellement des études pour savoir quelle pourrait être la meilleure formule

Un vaccin contre le Covid-19 efficace contre de multiples variants d'ici l'automne "est une possibilité mais pas une certitude", a déclaré mercredi le patron du géant pharmaceutique américain Pfizer, Albert Bourla.

"J'espère que d'ici l'automne - mais ce n'est pas une certitude - nous pourrions avoir un vaccin" qui est efficace "contre tout ce qui est connu pour le moment", a souligné M. Bourla, lors d'un point de presse organisé par la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (Ifpma).

Pfizer mène actuellement des études pour savoir quelle pourrait être la meilleure formule.

"Une fois que nous aurons les données qui nous permettent de décider lequel (vaccin) est le meilleur", a précisé M. Bourla.

Pfizer et l'Allemand Biontech ont mis au point l'un des premiers et plus efficaces vaccins contre le Covid-19 injecté pour la première fois au Royaume Uni fin 2020, moins d'un an après que la maladie a été détectée en Chine.

Ce vaccin à ARN messager -comme celui de Moderna- a vu son efficacité réduite face au variant Omicron du virus et ses sous-variants qui donnent le Covid-19, même s'il protège encore très efficacement contre les symptômes graves, les hospitalisations et la mort.

Pfizer teste actuellement différents vaccins et différentes doses.

"Une fois que nous saurons qu'elle est la meilleure voie à suivre, nous demanderons l'homologation" aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde, a-t-il précisé.