Une délégation des Emirats Arabes Unis se joindra à la Marche des Vivants

"Une occasion historique pour tous les enfants d'Abraham de se tenir côte à côte à la mémoire des victimes"

Une délégation officielle des Émirats arabes unis participera pour la première fois à la cérémonie annuelle de la Marche des Vivants, a rapporté jeudi Channel 12.

La délégation historique sera conduite par Ahmad Obaid Al-Mansoori, le fondateur du premier musée du monde arabe à commémorer la Shoah, aux côtés de l'entrepreneur et philanthrope Eitan Neishlos, fondateur et nouvel ambassadeur de l'organisation March of Life dans les Etats du Golfe.

De plus, les deux hommes allumeront une torche ensemble lors de la cérémonie et rejoindront les survivants de la Shoah et les nombreuses délégations dans le cadre du défilé international, qui aura lieu le jeudi 28 avril.

"Pour l'avenir de l'humanité, nous devons tirer les leçons du passé et reconnaître le danger mondial de la haine et des préjugés", a déclaré Ahmad Obaid Al-Mansoori.

"Les enfants d'Abraham se tiennent côte à côte en mémoire des victimes du la Shoah, et en signe de coopération et de partenariat pour l'avenir dans la région et dans le monde", a-t-il ajouté.

"L'opportunité d'établir la présence de la" Marche de la vie "aux Émirats arabes unis et dans le Golfe n'est pas seulement un privilège, mais une véritable opportunité de parler à autant de personnes dans la région des horreurs de la Shoah et de travailler pour promouvoir un message de réconciliation et de paix pour l'avenir", a affirmé M. Neishlos.

Des représentants de 25 pays, menés par 8 survivants de la Shoah, marcheront pour le défilé cette année.

Le défilé se terminera par une cérémonie traditionnelle qui se tiendra sur les vestiges des crématoires d'Auschwitz-Birkenau, dirigée par l'ancien grand rabbin d'Israël Israel Meir Lau, le maire de Jérusalem Moshe Leon et le chanteur Harel Skaat.

Des torches commémoratives seront allumées à la mémoire des six millions de femmes, d'enfants et d'hommes juifs qui ont péri.