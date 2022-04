Kamala Harris appelle Isaac Herzog avant la Pâque juive et condamne les attaques terroristes

Elle a exprimé son soutien aux mesures prises par Israël pendant le mois de Ramadan

La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé le président Isaac Herzog pour souhaiter aux Israéliens une bonne fête de Pâque et condamner la récente série d'attaques terroristes dans le pays, a indiqué jeudi le bureau de M. Herzog.

Mme Harris a condamné la vague d'attentats qui a fait 14 morts, "au nom du président américain Joe Biden et d'elle-même, et en adressant ses condoléances et celles du président Biden aux familles endeuillées", a ajouté le bureau de M. Herzog dans un communiqué.

"La vice-présidente Harris a exprimé son soutien aux mesures prises par Israël pendant le mois de Ramadan et à ses efforts pour faire face à la vague de terrorisme".

Selon le bureau de M. Herzog, Kamala Harris lui a souhaité "à sa famille et à tous les citoyens d'Israël une bonne fête de Pessa'h heureuse et paisible."

Cette année, la résidence de la vice-présidente accueillera pour la première fois une soirée de Seder traditionnelle.

Selon le communiqué, Isaac Herzog a remercié M Harris pour les condoléances, "notant qu'elles sont particulièrement significatives et importantes venant du plus grand allié de l'État d'Israël."

"Le président a également remercié la vice-présidente Harris et lui a souhaité, ainsi qu'à sa famille, une bonne Pâque", conclut le communiqué.