Israël et la Corée du Sud lancent un nouveau programme de coopération technologique en robotique

L'Autorité israélienne de l'innovation a lancé cette semaine un nouveau programme avec la Corée du Sud visant à encourager une collaboration conjointe avec des entités industrielles et universitaires dans le domaine des technologies robotiques.

Travaillant par l'intermédiaire de la Fondation coréenne-israélienne de Recherche & Développement industrielle (KORIL-RDF), le "Lighthouse Program" offrira un financement pouvant atteindre 5,3 millions de dollars par projet de robotique conjoint sur une durée de deux à quatre ans, avec un accent particulier sur quatre sous-secteurs: santé, logistique, agriculture et élevage, services domestiques (comme l'aide aux personnes handicapées).

Le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a indiqué que certains projets pourraient également être étendus aux domaines de la conduite autonome et des technologies de l'hydrogène.

KORIL-RDF a été créé en 2001 en tant que fondation binationale formée par les deux gouvernements avec pour mission de promouvoir et de soutenir la collaboration technologique entre les entreprises commerciales et les institutions universitaires des deux pays.

L'organisation gère un certain nombre de programmes et aide à connecter des entités commerciales en Corée du Sud et en Israël, assure la liaison avec des entreprises coréennes et israéliennes potentielles pour des projets de R&D conjoints et soutient leur financement.

Le programme Lighthouse a été lancé cette semaine lors d'un événement au Centre Peres pour la paix et l'innovation à Jaffa, en présence d'une délégation d'environ 40 représentants coréens des secteurs des affaires, du gouvernement et des universités.